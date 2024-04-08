Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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«Филадельфийский эксперимент»: противоминное размагничивание корабля послужило почвой для псевдонаучного мифа

«Филадельфийский эксперимент»: противоминное размагничивание корабля послужило почвой для псевдонаучного мифа Американский эскортный эсминец "Элдридж" был назван в честь командира летной эскадрильи ВВС США Джона Элдриджа, погибшего в 1942 году во время прикрытия высадки на Соломоновы острова.

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Модест
хрень полная. Почему другие суда не исчезали при размагничивании? Очередная сова на глобус.
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