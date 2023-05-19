Царьград

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Боец-гвардеец спас боевую машину из-под обстрела и отбил у врага новую территорию

Боец-гвардеец спас боевую машину из-под обстрела и отбил у врага новую территорию

Механик-водитель сам чудом остался жив и спас своих сослуживцев из боевого расчёта машины РСЗО.В главном военном ведомстве страны рассказали о подвиге гвардии рядового Артёма Черкасова, который спас жизни своих боевых товарищей и военную технику.

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