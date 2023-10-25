Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Жители района получат бассейн с волной для серфинга Как сообщил корреспонденту KP. RU председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин, в Москве в ближайшие пять лет планируют провести глобальное благоустройство.
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