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Районная неделя

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Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Жители района получат бассейн с волной для серфинга Как сообщил корреспонденту KP. RU председатель Экспертного совета Госдумы по строительству Владимир Ресин, в Москве в ближайшие пять лет планируют провести глобальное благоустройство.

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