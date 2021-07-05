Если у вас есть 15 минут и морковь, сделайте этот крутой десерт: и без духовки

Самые вкусные и необычные десерты можно приготовить из самых простых ингредиентов. Несмотря на невысокую стоимость и простоту приготовления, такие десерты завоевывают любовь всей семьи.
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