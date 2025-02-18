Консейсау о будущем: «Я в «Милане» полтора месяца, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами. Мы выиграли трофей, вышли в полуфинал Кубка и набрали 14 очков в Серии А, когда «Наполи» взял 15»

«Милан» покинул Лигу чемпионов после поражения от «Фейеноорда» (0:1, 1:1) по сумме стыковых матчей. – Не боитесь ли вы реакции? – Я приехал полтора месяца назад, а меня сравнивают с тренерами, работавшими тут годами.