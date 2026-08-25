Минобороны РФ показало кадры поражения места запуска ракет «Фламинго» под Харьковом

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозаписи, демонстрирующие поражение позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ), предназначенной для запуска крылатых ракет «Фламинго» в Харьковской области.
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