Глава минфина Линднер о «бремени конфликта»: Германия не может в одиночку помогать Украине

Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер Линднер на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики призвал европейские страны справедливо распределить помощь Киеву в Евросоюзе, отметив, что Германия продолжит помогать Украине, однако её может ожидать перезагрузка, если Берлин станет в одиночку «нести бремя конфликта».