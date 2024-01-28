Глава минфина Линднер о «бремени конфликта»: Германия не может в одиночку помогать Украине

Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер Линднер на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики призвал европейские страны справедливо распределить помощь Киеву в Евросоюзе, отметив, что Германия продолжит помогать Украине, однако её может ожидать перезагрузка, если Берлин станет в одиночку «нести бремя конфликта».
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