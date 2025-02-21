Более 30 партий семян, не включенных в Госреестр, выявлено Управлением Россельхознадзора с начала месяца

Управлением Россельхознадзора с начала февраля проведено 10 выездных обследований торговых мест осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений на территории Тверского и Ярославского регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии