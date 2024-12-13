Топалов о нестандартной модели семьи с Тодоренко: «У нас мама дома бывает меньше, чем папа»

В отличие от большинства семей, где матери занимаются детьми, Влад Топалов был готов взять на себя ответственность за двух сыновей, пока Регина Тодоренко строит карьеру.
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