Генерал Гурулёв вновь пытается пробить "стену" непонимания. Вслед за Рогозиным

АС

Анатолий Страшко

Генерал Гурулёв очень часто мелькает на наших экранах. Так часто, что иногда и не поймёшь о чём он сейчас нам говорит. Или это автор статьи так что-то изложил, что понять его сложно. Я понял, что у них всё путём, а у нас всё через ж....И генерал требует, чтобы у нас не через ж.... было. А почему этот генерал в Думе, а не на фронте? Я вот тоже требую, чтобы у нас всё не через ж.... было. А толку? Как и от Гурулёва.