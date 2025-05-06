Сенатор, командир, начальник ЦСН "Барс-Сармат" Дмитрий Рогозин прокомментировал репортаж с производства украинских дронов.
Генерал Гурулёв вновь пытается пробить "стену" непонимания. Вслед за Рогозиным
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Генерал Гурулёв очень часто мелькает на наших экранах. Так часто, что иногда и не поймёшь о чём он сейчас нам говорит. Или это автор статьи так что-то изложил, что понять его сложно. Я понял, что у них всё путём, а у нас всё через ж....И генерал требует, чтобы у нас не через ж.... было. А почему этот генерал в Думе, а не на фронте? Я вот тоже требую, чтобы у нас всё не через ж.... было. А толку? Как и от Гурулёва.
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