Ирина Шейк в образе Снегурочки, золото Аделины Сотниковой и последний прокат Евгения Плющенко: Олимпиаде в Сочи — 10 лет

Олимпиаде в Сочи — 10 лет! В честь этого Spltnk собрал самые яркие фото.7 февраля 2014 года все наблюдали за церемонией открытия XXII зимних Олимпийских игр, обсуждая главные моменты: нераскрывшееся кольцо, Ирину Шейк в образе Снегурочки и "девочку Любу", вместе с которой зрители отправлялись в путешествие по истории России.
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