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Barbara Eden assures fans: 'It’s okay everyone! I’m okay!'

"I Dream of Jeannie" icon Barbara Eden is assuring fans she is doing well after canceling an appearance at a LA film festival during the weekend.

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