Barbara Eden assures fans: 'It’s okay everyone! I’m okay!'

"I Dream of Jeannie" icon Barbara Eden is assuring fans she is doing well after canceling an appearance at a LA film festival during the weekend.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым