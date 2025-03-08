В Раде предрекли введение санкций для препятствования переизбрания Зеленского

Против окружения президента Украины Владимира Зеленского будут вводить санкции перед выборами, чтобы не дать украинскому лидеру переизбраться, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.