Роман Ротенберг впечатлился игрой зенитовца Максима Глушенкова

И пообещал повторить подобные трюки на сборах СКА Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил у себя в телеграм-канале видео, на котором игрок «Зенита» Максим Глушенков мастерски забивает мячи по тренировочным воротам.
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