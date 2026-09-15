Налоговый эксперт Вердт: доля дохода от одного клиента свыше 75% привлекает ФНС

В последние годы самозанятость стала привычной моделью работы для миллионов специалистов. Однако вместе с распространением этого режима меняется и подход государства к его контролю, рассказала «Газете.
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