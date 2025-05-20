Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии

Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять. Агентство Reuters сообщило: премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал эту неделю с того, что созвонился с лидерами США, Италии, Франции и Германии, чтобы обсудить… Украину.
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