Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии

Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять. Агентство Reuters сообщило: премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал эту неделю с того, что созвонился с лидерами США, Италии, Франции и Германии, чтобы обсудить… Украину.