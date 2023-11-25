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35 очков и 6 передач от Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио»

35 очков и 6 передач от Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио»

«Голден Стэйт» в пятницу справился на домашней арене с «Сан-Антонио» – 118:112. На счету лидера «Уорриорз» Стефена Карри 35 очков, 3 подбора, 6 передач и 1 перехват.

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