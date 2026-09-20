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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой на вопрос о стажировке в «Динамо» Шварца: «Никто меня звать не будет. У нас же все в футболе разбираются. Я сам не лезу никуда, ни к кому не подлизываюсь»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не ждет приглашения от «Динамо» на тренерскую стажировку.

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