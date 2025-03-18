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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Qualcomm представила процессоры Snapdragon G для портативных игровых консолей На Game De...

Qualcomm представила процессоры Snapdragon G для портативных игровых консолей На Game De...

Qualcomm представила процессоры Snapdragon G для портативных игровых консолейНа Game Developers Conference 2025 компания Qualcomm представила новую линейку процессоров Snapdragon G, разработанных специально для портативных игровых устройств.

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