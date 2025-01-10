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Мобильные переводы: как жителям Мангистау не попасть в поле зрения налоговиков

Мобильные переводы: как жителям Мангистау не попасть в поле зрения налоговиков

Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. «Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, – рассказала руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова в ходе пресс-конференции в Комитете государственных доходов МФ РК.

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