Мобильные переводы: как жителям Мангистау не попасть в поле зрения налоговиков

Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. «Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, – рассказала руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов МФ РК Дина Кусаинова в ходе пресс-конференции в Комитете государственных доходов МФ РК.