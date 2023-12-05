Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин и президент Ирана проведут переговоры в Москве 7 декабря

Путин и президент Ирана проведут переговоры в Москве 7 декабря

Президент России Владимир Путин проведет переговоры 7 декабря со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

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Комментарии
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Виталий Уриевский
требуем от власти создание резко фильмов о хо ши мине о том что клава кока стражается бок о бок с хезболлой в донбассе против укронаци и особо пропаганда иероглифов а сейчас армия России с армией Китая производят боевое слаживание на английском и сколько должно погибнуть солдат из за црушников у власти в РФ !:Из этого вывод надо проводить чистку в силовых структурах РФ.-и строго-для этого срочно в гос думе надо вводить смертную казнь на стадионах расстрел,как в Китае.А ну как у саудитов это через чур саблей рубить руку у вора-сабля на флаге у саудитов
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