Путин и президент Ирана проведут переговоры в Москве 7 декабря

Виталий Уриевский

требуем от власти создание резко фильмов о хо ши мине о том что клава кока стражается бок о бок с хезболлой в донбассе против укронаци и особо пропаганда иероглифов а сейчас армия России с армией Китая производят боевое слаживание на английском и сколько должно погибнуть солдат из за црушников у власти в РФ !:Из этого вывод надо проводить чистку в силовых структурах РФ.-и строго-для этого срочно в гос думе надо вводить смертную казнь на стадионах расстрел,как в Китае.А ну как у саудитов это через чур саблей рубить руку у вора-сабля на флаге у саудитов