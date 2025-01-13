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Глава комитета Госдумы спрогнозировал отказ России от ЕГЭ

Глава комитета Госдумы спрогнозировал отказ России от ЕГЭ

По словам Ярослава Нилова, ЕГЭ «убил интегральность»фото: minobrnauki.gov.ruРоссия постепенно придет к отказу от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 12 января заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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