Глава комитета Госдумы спрогнозировал отказ России от ЕГЭ

По словам Ярослава Нилова, ЕГЭ «убил интегральность»фото: minobrnauki.gov.ruРоссия постепенно придет к отказу от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), 12 января заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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