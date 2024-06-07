Татарстан занимает второе место в России по инвестиционному климату. Об этом свидетельствуют результаты исследования Агентства стратегических инициатив, которые представили на Петербургском международном экономическом форуме.
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