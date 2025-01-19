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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 44 армейского корпуса группировки войск «Север» отметили Крещение Господне вблизи линии боевого соприкосновения

Военнослужащие 44 армейского корпуса группировки войск «Север» отметили Крещение Господне вблизи линии боевого соприкосновения

Военнослужащими был совершён крещенский молебен и Великое освящение воды. .

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