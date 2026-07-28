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Apple вновь возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира

Apple вновь возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира

Ранее Apple удалила из App Store приложения ряда российских банков и авиакомпаний Американская корпорация Apple вновь вышла на первое место по рыночной капитализации, обогнав производителя графических процессоров Nvidia.

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