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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Костылевой: «Платье на короткую программу это самое лучшее платье Лены за всю ее карьеру. Вы увидите совершенно другую Лену»

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, рассказала о костюмах дочери для новых программ.  «Завтра у Лены Короткая программа в Новогорске.

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