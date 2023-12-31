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Какой сегодня праздник - на календаре 31 декабря 2023 года

Какой сегодня праздник - на календаре 31 декабря 2023 года

Рассказываем, какой праздник отмечают 31 декабря 2023 года.31 декабря 2023 года во всем мире ждут наступление Нового года – люди готовятся к празднику, покупают подарки и пытаются успеть приготовить все обязательные салаты.

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