Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины

владимир рябченко

На любой войне обкатывают образцы оружия... а то, что Пэтриот не ПВО УА, а кого-то другого, а тот жмётся ибо знает, что ряд характеристик носят рекламную роль для роста продаж... Вот нагло-саксы с танками ужО отличились...!? а "Абрамсы" ещё в Ираке были удивлены нашим РПГ-7... 50-х годов прошлого века.. что уж про современные говорить... и катера-дроны это полигон для некоторых агрессивных стран... вот и приходится угрозы ликвидировать... чем больше образцов "зароют"... тем меньше рейтинги у агрессора на рынках вооружений