Российская армия нанесла существенный удар по оборонным способностям Украины, уничтожив на её территории американскую систему ПВО MIM-104 «Патриот».
Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины
Комментарии
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Людмила Боченкова
так держать ! скоро Россия начнёт победное наступление !пока идёт подготовка и уничтожение натовской военной техники и укро нациков всу!
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14 час.
Леонид
Лучшую систему бездарной (как вещают на всю страну) армии? Велико достижение. Это следовало делать еще год назад.
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14 час.
владимир рябченко
На любой войне обкатывают образцы оружия... а то, что Пэтриот не ПВО УА, а кого-то другого, а тот жмётся ибо знает, что ряд характеристик носят рекламную роль для роста продаж... Вот нагло-саксы с танками ужО отличились...!? а "Абрамсы" ещё в Ираке были удивлены нашим РПГ-7... 50-х годов прошлого века.. что уж про современные говорить... и катера-дроны это полигон для некоторых агрессивных стран... вот и приходится угрозы ликвидировать... чем больше образцов "зароют"... тем меньше рейтинги у агрессора на рынках вооружений
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13 час.
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