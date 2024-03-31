Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины

Российская армия поразила лучшую систему ПВО Украины

Российская армия нанесла существенный удар по оборонным способностям Украины, уничтожив на её территории американскую систему ПВО MIM-104 «Патриот».

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
так держать ! скоро Россия начнёт  победное наступление !пока идёт  подготовка  и уничтожение  натовской  военной техники и укро нациков всу!
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14 час.
Леонид
Лучшую систему бездарной (как вещают на всю страну) армии? Велико достижение. Это следовало делать еще год назад.
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14 час.
владимир рябченко
На любой войне обкатывают образцы оружия... а то, что Пэтриот не ПВО УА, а кого-то другого, а тот жмётся ибо знает, что ряд характеристик носят рекламную роль для роста продаж... Вот нагло-саксы с танками ужО отличились...!? а &quot;Абрамсы&quot; ещё в Ираке были удивлены нашим РПГ-7... 50-х годов прошлого века.. что уж про современные говорить... и катера-дроны это полигон для некоторых агрессивных стран... вот и приходится угрозы ликвидировать... чем больше образцов &quot;зароют&quot;... тем меньше рейтинги у агрессора на рынках вооружений
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13 час.

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