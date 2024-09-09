Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Не удалось? Жаль.Зять женился на т...
  • Валерьян Смогловский
    Эти. Тараканы. Скоро. Всех. В. Москве пнретрахают. Спасибо. Дури. И. МВД. Всех..гнатьМосквичка смогла ...
  • Вик Норд
    А что надо было стесняться,бояться?Идёт третья мировая война,КоЗа не стесняется что то ракеты бандеровским оккупантам...В Тегеране подтве...

Зеленский попытался в последний раз проявить силу — Bloomberg

Зеленский попытался в последний раз проявить силу — Bloomberg

Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы — «известного лица в европейских столицах», возглавлявшего дипведомство с марта 2020 года, — стало последней попыткой президента Владимира Зеленского «проявить свою силу», пишет Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх