Зеленский попытался в последний раз проявить силу — Bloomberg

Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы — «известного лица в европейских столицах», возглавлявшего дипведомство с марта 2020 года, — стало последней попыткой президента Владимира Зеленского «проявить свою силу», пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии