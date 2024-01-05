Украинская ракета «Нептун» уничтожена над Чёрным морем

Минобороны сообщает об уничтожении над Чёрным морем украинской ракеты «Нептун». «5 января около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты “Нептун” по объектам на территории Российской Федерации.