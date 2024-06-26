Льюис Хэмилтон установил исторический рекорд Формулы 1

Sam BloxhamГран При Испании 2024 года стал местом нового исторического рекорда Формулы 1, который обеспечил гонщик заводской команды Mercedes-AMG Льюис Хэмилтон, ставший в Барселоне бронзовым призёром этапа чемпионата мира.
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