Выяснилось, что растения передают стрессовые воспоминания своим потомкам. Мрачное наследие

Новое поколение растений, способных ослабить последствия изменений в окружающей среде, могут быть созданы с помощью более глубокого понимания тех механизмов, благодаря которым растения помнят любой перенесенный ими стресс и вырабатывают превентивные меры для борьбы с ним.