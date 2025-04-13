Выяснилось, что растения передают стрессовые воспоминания своим потомкам. Мрачное наследие

Новое поколение растений, способных ослабить последствия изменений в окружающей среде, могут быть созданы с помощью более глубокого понимания тех механизмов, благодаря которым растения помнят любой перенесенный ими стресс и вырабатывают превентивные меры для борьбы с ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии