Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Выяснилось, что растения передают стрессовые воспоминания своим потомкам. Мрачное наследие

Выяснилось, что растения передают стрессовые воспоминания своим потомкам. Мрачное наследие

Новое поколение растений, способных ослабить последствия изменений в окружающей среде, могут быть созданы с помощью более глубокого понимания тех механизмов, благодаря которым растения помнят любой перенесенный ими стресс и вырабатывают превентивные меры для борьбы с ним.

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