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Трусова почувствовала недомогание за день до короткой программы на чемпионате России

Александра Трусова почувствовала недомогание за день до короткой программы чемпионата России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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