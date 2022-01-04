В Китае призвали укрепить сотрудничество с Россией в сталелитейной сфере

Секретарь парткома Института планирования и исследований металлургической промышленности КНР Ли Синьчуан заявил, что Россия и Китай должны развивать сотрудничество в сфере разработок технологий низкоуглеродного производства в сталелитейной области.
Секретарь парткома Института планирования и исследований металлургической промышленности КНР Ли Синьчуан заявил, что Россия и Китай должны развивать сотрудничество в сфере разработок технологий низкоуглеродного производства в сталелитейной области.
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