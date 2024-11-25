Александр Потехин: «Человек-ракета, который двигает всех вперед»

Директор Санкт-Петербургского регионального центра ТАСС, вице-губернатор Санкт-Петербурга в 1998-2001 годах – о Владимире Яковлеве Скажу честно: работа рядом с Владимиром Яковлевым была для меня настоящим счастьем.
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