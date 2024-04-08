Инвесторы за март нарастили вложения в розничные ПИФы в шесть раз

Март стал лучшим месяцем в начавшемся 2024 году для рынка коллективных инвестиций. Чистый приток средств пайщиков во все розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) составил 34,8 млрд рублей, что в шесть раз больше показателя февраля, но уступает рекордным показателям конца 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.