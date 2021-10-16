Спецпредставитель НАТО посетит Грузию 19–20 октября

Первый свой визит в Грузию 19–20 октября сделает недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, сообщили в пресс-службе парламента Грузии 16 октября после переговоров членов парламентского комитета по интеграции с Европой в Брюсселе, сообщает ТАСС.
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии