Спецпредставитель НАТО посетит Грузию 19–20 октября

Первый свой визит в Грузию 19–20 октября сделает недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, сообщили в пресс-службе парламента Грузии 16 октября после переговоров членов парламентского комитета по интеграции с Европой в Брюсселе, сообщает ТАСС.