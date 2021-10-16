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Спецпредставитель НАТО посетит Грузию 19–20 октября

Спецпредставитель НАТО посетит Грузию 19–20 октября

Первый свой визит в Грузию 19–20 октября сделает недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, сообщили в пресс-службе парламента Грузии 16 октября после переговоров членов парламентского комитета по интеграции с Европой в Брюсселе, сообщает ТАСС.

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