Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    а на вид палтос.....Мне 39 лет
  • Людмила Абрамова
    давайте все на свой др номер своей карты писать может кто чего переведет))))🤣Мне 39 лет
  • Ира
    По-моему, это просто верх беспардонности и нахальства - "средь стольких велеречий" присунуть как бы между прочим почт...Мне 39 лет

Мать швырнула в лицо дочери деньги, которые та одолжила сестре: «На, подавись своими деньгами!»

Мать швырнула в лицо дочери деньги, которые та одолжила сестре: «На, подавись своими деньгами!»

«Отомщу!» - обиделась Лида: у нее сохранилась расписка сестры, можно подать в суд и стребовать деньги еще раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх