Мать швырнула в лицо дочери деньги, которые та одолжила сестре: «На, подавись своими деньгами!»

«Отомщу!» - обиделась Лида: у нее сохранилась расписка сестры, можно подать в суд и стребовать деньги еще раз.
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