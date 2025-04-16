Народные приметы на 18 апреля 2025, что нельзя делать

По народному календарю 18 апреля отмечают день Федула Ветреника. Православные верующие чтят память древнегреческого чтеца Феодула Солунского Что можно и нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы, рассказывает info-box24.
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