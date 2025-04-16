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Народные приметы на 18 апреля 2025, что нельзя делать

Народные приметы на 18 апреля 2025, что нельзя делать

По народному календарю 18 апреля отмечают день Федула Ветреника. Православные верующие чтят память древнегреческого чтеца Феодула Солунского Что можно и нельзя делать в этот день, какие есть народные приметы, рассказывает info-box24.

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