Конгрессвумен Грин назвала демократов и СМИ виновными в покушении на Трампа

Конгрессвумен, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что Демократическая партия США и СМИ виновны в покушении на Дональда Трампа, поскольку на протяжении многих лет они "демонизировали" республиканца и его сторонников.
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