ВМФ России начал готовить операторов безэкипажных катеров

В программе боевой подготовки личного состава ВМФ РФ появился новый учебный курс по подготовке операторов безэкипажных катеров (БЭК), состоящий из теоретических и практических занятий, сообщили в "Известиях" со ссылкой на источники в Минобороны.
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