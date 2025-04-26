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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайлер Хирро – Дариусу Гарлэнду: «Тот, кто сам не играет в защите, не должен разглагольствовать»

После победы «Кэвс» во втором матче со счетом 121:112 защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд описал тактику своей команды в атаке, как «выцеливать Тайлера Хирро».

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