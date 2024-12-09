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Царьград

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Специалисты рассказали, как сделать общественный транспорт комфортнее

Специалисты рассказали, как сделать общественный транспорт комфортнее

Дискомфорт частно приносят "рывки" в транспорте и вибрации при движении.Группа ученых из Технологического университета Сиднея провела масштабное исследование, направленное на оценку уровней тряски и вибрации в городских автобусах с целью повышения комфорта для пассажиров.

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