Специалисты рассказали, как сделать общественный транспорт комфортнее

Дискомфорт частно приносят "рывки" в транспорте и вибрации при движении.Группа ученых из Технологического университета Сиднея провела масштабное исследование, направленное на оценку уровней тряски и вибрации в городских автобусах с целью повышения комфорта для пассажиров.