Почти 70% погибших в секторе Газа женщины и дети - ООН

Выяснилось, что среди погибших в секторе Газа большую часть составляют женщины и дети.Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини озвучил неутешительную статистику по жертвам палестино-израильского конфликта.
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