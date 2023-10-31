Почти 70% погибших в секторе Газа женщины и дети - ООН

Выяснилось, что среди погибших в секторе Газа большую часть составляют женщины и дети.Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини озвучил неутешительную статистику по жертвам палестино-израильского конфликта.