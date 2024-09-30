15 раз, когда захотелось разобраться с загадочным увиденным

Кто-то часто находит что-то любопытное в жизни, а кто-то - онлайн. Конечно, всегда интереснее потрогать и пощупать находку, но иногда и хорошо, что ты этого не можешь сделать, потому что некоторые находки оказываются даже опасными.
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