Колумбия: Один подозреваемый был убит и еще один ранен в результате столкновений между солдатами и членами преступной группировки Эль-Меса в секторе Ла-Мадера города Эль-Кармен-де-Вибораль, департамент Антьокия, в вечерние часы 26 августа.