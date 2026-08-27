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Контрафронт

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Колумбия: Один подозреваемый был убит и еще один ранен в результате столкновений между солдатами и...

Колумбия: Один подозреваемый был убит и еще один ранен в результате столкновений между солдатами и членами преступной группировки Эль-Меса в секторе Ла-Мадера города Эль-Кармен-де-Вибораль, департамент Антьокия, в вечерние часы 26 августа.

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