Avast отключил в России свои антивирусы и программы, включая CCleaner

Чешская компания Avast, известная по программам Avast и AVG, полностью ушла с российского рынка. Стоит отметить, что еще в марте 2022 года компания заявила о прекращении поставок и продаж всех продуктов в России и Белоруссии.
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