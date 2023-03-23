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Марочко: ВСУ создают новые фортификационные сооружения и минируют дороги на Купянском направлении

Марочко: ВСУ создают новые фортификационные сооружения и минируют дороги на Купянском направлении

Украинские военные возводят новые укрепления и активно минируют дороги на Купянском направлении, сообщил офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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