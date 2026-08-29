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Ekonomim: Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о зерновом коридоре

Ekonomim: Турция ведет с Россией и Украиной переговоры о зерновом коридоре

Турция активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу создания нового зернового коридора на Черном море.

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Svetlana Kuzmina

Турция вполне может закупать зерно в США и Канаде, а создавать лазейку для Украины Россия не собирается, предыдущий опыт показал неприглядные действия ЕС, в том числе и Турции.