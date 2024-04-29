Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

На 76-м году из жизни ушел экс-наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Михаил Фоменко. Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Михаил Фоменко ушел из жизни в возрасте 75-лет, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Сумской области.